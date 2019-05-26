الصناعة تسجل 700 مشروع وتعتزم تشغيل البتروكيمياويات الأسبوع المقبل

2019/05/26 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الصناعة والمعادن،الاحد، عن عزمها البدء بالتشغيل التجريبي في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية خلال الاسبوع المقبل، مشيرة الى انها سجلت اقامة 700 مشروع صناعي خلال 5 اشهر.وقال وكيل الوزارة للتخطيط مدير عام دائرة التخطيط محمد علي ذياب في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن ” عدد المشاريع المنجزة ضمن الفترة الماضية بلغت […]

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