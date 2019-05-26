شرطة الديوانية تحرر مختطفة وتقبض على خاطفيها في كربلاء

2019/05/26 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاحد، تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في كربلاء.

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