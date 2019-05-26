2019/05/26 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الاحد، عن ضبط اربع عجلات مخالفة للضوابط القانونية شمال المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 4 عجلات مخالفة للقنوانين في احدى السيطرات الامنية شمال ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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