2019/05/26 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مسؤول عسكري، الأحد، بأن داعش يستغل التوتر في ثلاث محافظات ليقوم بعملياته الإرهابية فيها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عسكري: داعش يستغل التوتر لضرب 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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