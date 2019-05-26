مسؤول عسكري: داعش يستغل التوتر لضرب 3 محافظات

2019/05/26 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول عسكري، الأحد، بأن داعش يستغل التوتر في ثلاث محافظات ليقوم بعملياته الإرهابية فيها.

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