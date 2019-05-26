2019/05/26 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال خبراء إن سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو في الصين ويتيح فرصا كبيرة للشركات الأمريكية، داعين الجانبين إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.وقال آلان تورلي، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الصين ومنغوليا، أن “هناك فرصا هائلة لوصول الشركات الأمريكية إلى المستهلكين الصينيين من خلال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ولا يعد سوقا يتمتع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة الإلكترونية الصينية تتيح فرصا كبيرة للشركات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة الإلكترونية الصينية تتيح فرصا كبيرة للشركات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).