10 أطعمة تساعد في ترميم وتعويض نقص فيتامين ب في الجسم

2019/05/26 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلعب الفيتامين “ب” بمختلف أشكاله، دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، فضلا عن دعمه للنظام العصبي والجلد والأيض ومستويات الطاقة أيضا.ويوجد ثمانية أشكال مختلفة من الفيتامين “ب” وهي: “ثيامين” (B1)، و”ريبوفلافين” (B2)، و”النياسين” (B3)، و”حمض البانتوثنيك” (B5)، و”البيريدوكسين” (B6)، و”البيوتين” (B7)، و”الفولات” (B9)، و”الكوبالامين” (B12) والذي يعرف أيضا باسم الفيتامينات المعقدة “ب”.ومن

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