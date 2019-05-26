2019/05/26 | 10:25

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الإطاحة بـ6 عناصر من تنظيم داعش الارهابي بالموصل

اطاحت القوات الامنية بعدد من ارهابيي داعش في مدينة الموصل.

واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان مديرية

شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على أوامر قبض صارة

عن القضاء، القت القبض على ستة دواعش ، وأضاف البيان أن الإرهابيين

كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل يعملون فيما

يسمى بديوان الجند التابع لهذه العصابات الارهابية.

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