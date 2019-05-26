نائب يوجه اسئلة لوزير الموارد المائية بشأن الاجراءات الوقائية قبل موسم السيول

2019/05/26 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الأحد، سؤالا برلمانيا الى وزير الموارد المائية لمعرفة اجراءات الوزارة بشأن الاعمال والخطط الوقائية قبل موسم السيول والفيضانات وبيان اسباب عدم اجراء عملية كري شط العرب من الاطيان والترسبات طيلة السنوات الماضية لغاية الان.وقال المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “اننا وجهنا سؤالا برلمانيا الى […]

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