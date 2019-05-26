بيكيه: لا يوجد اعذار لخسارة كأس الملك

2019/05/26 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعرب مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عن خيبة أمله عقب خسارة لقب كأس الملك أمس السبت على يد فالنسيا بنتيجة (2-1)، مشيراً إلى أن تطلعات فريقه كانت أكبر بكثير، على الرغم من الفوز بلقب الليغا منذ أسابيع.وأقر بيكيه في تصريحات للتليفزيون الإسباني عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب بينيتو فيامارين، مبيناً انه “كان عاماً طيباً […]

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