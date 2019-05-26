مقرب من الحكومة الاسرائيلية: قصفنا نقاطا للحشد الشعبي بالعراق

2019/05/26 | 10:28

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(المستقلة) … زعم المحلل والاكاديمي الاسرائيلي ايدي كوهين ان السلاح الجوي لبلاده قصف نقاطا للحشد الشعبي في العراق بمحافظة الانبار وعلى الحدود مع سوريا.وقال كوهين وهو مقرب من دوائر صنع القرار باسرائيل في تغريدة له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “قصفنا نقاطا عسكرية للحشد في الأنبار وعلى حدود سوريا العام الماضي”.

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