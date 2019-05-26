العشرات من موظفي الاجور اليومية في جامعة كربلاء يتظاهرون للمطالبة بتفعيل قرار تحويلهم إلى عقود

2019/05/26 | 10:28

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(المستقلة)…تظاهر العشرات من موظفي الأجور اليومية في جامعة كربلاء، اليوم الأحد، للمطالبة بتفعيل قرار تحويلهم إلى عقود.

وقال مصدر لوكالة الصحافة المستقلة ، إن العشرات من موظفي الأجور اليومية في جامعة كربلاء نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة للمطالبة بتفعيل قانون ١٢ لعام ٢٠١٩ المتضمن تحويل كافة الأجور اليومية إلى عقود.

من جانبه، قال أحد المتظاهرين إن “القرار صدر من الوزارة ولكن إدارة الجامعة لم تحولهم إلى عقود”، مبدين “استغرابهم من عدم تطبيق الجامعة لهذا القرار”

يشار إلى أن أكثر من 500 موظف أجور يومية يعملون في جامعة كربلاء منذ عدة أعوام.

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