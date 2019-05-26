بعد 10 سنوات.. فيدد يعود للمشاركة في رولان غاروس

2019/05/26 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سيكون روجر فيدرر أبرز اللاعبين المشاركين في اليوم الافتتاحي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) اليوم الأحد، إذ سيعود السويسري المخضرم بعد غياب للمسابقة الشهيرة المقامة على الأراضي الرملية، وسيواجه الإيطالي لورينتسو سونيجو في الدور الأول.ويغيب اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاماً، الذي أحرز لقبه الوحيد في رولان غاروس منذ عشر سنوات، عن […]

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