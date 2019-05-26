2019/05/26 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقترح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إجراء تحقيق يتمحور حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي

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