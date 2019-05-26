روحاني: سننتصر في ساحة المواجهة مع اميركا

2019/05/26 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون هي المنتصرة بالتاكيد في ساحة المواجهة مع اميركا، في ظل وحدة الفكر والثقة في الداخل

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