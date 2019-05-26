تحقيق الموصل تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط

2019/05/26 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صدقت محكمة تحقيق الموصل المختصة بالنظر في قضايا قسم الشؤون الداخلية في نينوى اعترافات متهم انتحل صفة ضابط.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الموصل صدقت اقوال متهم اعترف بانتحاله صفة ضابط برتبة نقيب”،مضيفا أنه”كان يتجول بسيارة نوع جكسارة لغرض ابتزاز المواطنين […]

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