مراكز الاقتراع تفتح أبوابها باليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية

2019/05/26 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأ الناخبون في ست دول أوروبية، اليوم الأحد، التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، حيث يتوقع أن تحقق الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدماً جديداً، حسب استطلاعات الرأي.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تجري في 21 دولة أوروبية، الأحد.[…]

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