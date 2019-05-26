2019/05/26 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصادف هذا الصيف الذكرى الخمسون لأحد أكثر الإنجازات الإنسانية استثنائية، وهو أول هبوط بشري على سطح القمر.وبحلول 20 يوليو من هذا العام، ستمر خمسة عقود بالضبط مذ وطأت قدما نيل أرمسترونغ سطح القمر ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.وفي ذلك التوقيت من العام 1969، ابتعد أرمسترونغ عن مركبة الهبوط على سطح القمر وتحدث إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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