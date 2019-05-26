زراعة كربلاء: كميات الحنطة المسوقة تخطت ماتم تسويقة عام 2018

2019/05/26 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أكدت مديرية زراعة كربلاء، يوم الاحد، ان محافظة كربلاء تخطت هذا العام ماتم تسويقه من الحنطة والشعير مقارنة بالكميات المسوقة خلال العام الماضي، بعد ان سوقت اكثر من( 36) الف و(386) طن من الحنطة والشعير حتى يوم 25 من شهر ايار الجاري مقارنة بالكميات المسوقة العام الماضي والتي بلغت 34 الف طن وهي مؤشر على مدى التطور الحاصل في المساحات المزروعة بالحنطة ومن المتوقع ان يصل التسويق الى( 56) الف طن هذا العام.وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "كميات الحنطة والشعير المسوقة الى منافذ التسويق في محافظة كربلاء في تصاعد مستمر وان الموسم الزراعي الحالي يبشر بخير ومن المؤمل تسويق 56 الف طن تقريبا".

واضاف، ان مزارعي الحنطة والشعير سوقوا أكثر من(36386 ) طنا من محصولي الحنطة والشعير إلى منافذ التسويق في كربلاء و ان عمليات حصاد وتسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي 2018-2019 مستمرة وتجري وفق مامخطط لها دون معوقات بعد ان تم تهيئة كافة مستلزمات نجاحها.

واوضح الطائي، بأنه "حتى يوم 25 من شهر ايار الجاري تم تسويق(36386) طنا و(310 ) كغم من الحنطة والشعير منذ بدء موسم التسويق من بينها( 35422 ) طنا و(880 ) كغم من الحنطة ، و(963) طنا و430 كغم من الشعير".

وبين، ان "معظم كميات الحنطة المسوقة هي من الدرجة الاولى اذ بلغت( 35422 ) طن(880 )كغم فيما بلغت الحنطة المسوقة من الدرجة الثانية(2057) طن و(300) كغم والدرجة الثالثة(314) طنا و(700) كغم".

واشار مدير زرعة كربلاء الى، ان "عملية الحصاد والتسويق مستمرة ومن المتوقع حصاد أكثر من(64) ألف دونم وان الأيام القادمة ستشهد تصاعدا في عمليات الحصاد والتسويق ومن المؤمل تسويق (56) ألف طن من الحنطة هذا العام ضمن الخطة الزراعية التي صادقت عليها وزارة الزراعة ومن المؤمل ان تزداد هذه الكمية بعد ان وافقت وزارة الزراعة والتجارة على استلام كميات الحنطة المنتجة خارج الخطة وهذه انعطافة كبيرة في انتاج الحنطة في كربلاء مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسويق 34 ألف طن ".

ونوه الطائي الى، ان "الفلاحين يستلمون مخصصاتهم المالية مباشرة ودون اي تاخير فور انتهاء تسويق محصولهم وخلال مدة قليلة لاتتجاوز اليومين".

وذكر ان "سعر الطن الواحد من الحنطة درجة أولى يبلغ(560)ألف دينار والدرجة الثانية (480)ألف دينار والثالثة(420 ) الف دينار".



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