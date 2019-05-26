مصدر : رئيس الجمهورية سيزور السعودية نهاية الشهر الحالي للمشاركة في القمة الاسلامية

2019/05/26 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقرر ان يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بزيارة الى المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر في رئاسة الجمهورية ان ” الرئيس سيقوم بزيارة المملكة في 31 من الشهر الحالي للبحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها اضافة للمشاركة في القمة الاسلامية الطارئة التي دعا اليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز”.[…]

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