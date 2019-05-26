كركوك.. مقتل واصابة خمسة اشخاص

2019/05/26 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، اليوم الاحد، عن مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” انه “أثناء قيام أهالي ناحية الرشاد جنوبي غربي كركوك بعملية إخماد الحرائق التي نشبت مساء امس السبت في حقول تلك المنطقة انفجرت عليهم عبوة ناسفة”.

وتابع ان “الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والشرطة والأهالي من إخماد الحريق”.

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