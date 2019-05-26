صالح وظريف يبحثان ضرورة منع الحرب و التصعيد والركون الى التهدئة

2019/05/26 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء السبت 25-5-2019 ببغداد، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، تم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اكد الرئيس صالح “حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي” مشدداً ان “العراق يسعى الى ان يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من اجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقاً للمصالح المشتركة”.

واضاف البيان، بدوره، اعرب ظريف عن “رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مجدداً موقف ايران المساند للعراق على مختلف الصعد”.

وتابع انه جرى “خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب و التصعيد والركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء من اجل ترسيخ اسس السلام في المنطقة، واهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية”.

كما قدم الوزير دعوة الرئيس روحاني للرئيس لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.

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