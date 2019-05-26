الحلبوسي يصف قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الفساد، بانه خطوة جيدة للحد من الفساد

2019/05/26 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بقرار مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الفساد، ووصفه بانه خطوة جيدة للحد من الفساد.

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