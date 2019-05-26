انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار مقابل الدينار في بورصة الكفاح

2019/05/26 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.​

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