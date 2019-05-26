اليوم .. انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2019/05/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و900 دينار للمائة دولار بعد ان كان أمس 1199.5 ديناراً.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار

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