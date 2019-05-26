النزاهة: السجن سبع سنوات لوزير الثقافة الأسبق لتعمده الإضرار بالمال العام

2019/05/26 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور حكم بالسجن بحق وزير الثقافة الأسبق؛ وذلك لاقترافه جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت في بيان لها حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إلى إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بحقِّ وزير الثقافة الأسبق يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ؛ وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحةٍ مُختلفةٍ بدون سببٍ مقنعٍ، خلافاً للضوابط.

وأوضحت الدائرة أنَّ قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر حزيران الجاري، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات تضمَّن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

فيما أعطى الحقَّ للمُشتكي "وزارة الثقافة" بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.

KKK

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