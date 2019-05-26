2019/05/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى عملاق محركات البحث غوغل بالذكرى الـ 65 لاكتشاف سفينة خوفو “مركب الشمس” من خلال وضع صورة المركب على صفحته الرئيسية.وتعتبر سفينة خوفو إحدى أقدم السفن في العالم، حيث كان يستخدمها القدماء المصريين لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة وأطلقوا عليها اسم سفن روح الآلهة، كما تسمى أيضا ب”مركب الشمس”.وتروي أسطورة رع “إله الشمس”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل يحتفي بسفينة خوفو مركب “روح الآلهة” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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