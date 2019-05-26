ائتلاف دولة القانون: استمرار الحوارات السياسية الرامية إلى استكمال الكابينة الوزارية

2019/05/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، استمرار الحوارات السياسية الرامية الى استكمال الكابينة الوزارية.

وقال المالكي إن ائتلاف دولة القانون مستمر بالحوار مع النصر والحكمة والقوى السياسية للإسراع في حسم الوزارات الأربع المتبقية، فضلا عن اللجان النيابية والدرجات الخاصة..



مشيرا الى ان الامر ما يزال يراوح في مكانه لغاية الان.

واعتبر المالكي، أن أهم الملفات التي ينبغي حسمها خلال شهر حزيران المقبل هي إنهاء المناصب والدرجات الخاصة والهيئات المستقلة وتسمية المرشحين لتولي الوزارات المتبقية ورئاسة اللجان المتبقية.

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