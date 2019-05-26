ادارة الشرطة تؤكد على ضرورة طي صفحة مباراة الجوية والتركيز على لقب الدوري

2019/05/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة الادارية لنادي الشرطة على ضرورة طي صفحة مباراة القوة الجوية والاستعداد الأمثل للمباريات المتبقية من الدوري الممتاز .

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