الرافدين يمنح قروضا لفئات جديدة

2019/05/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم.وقال المكتب الإعلامي في بيان، انه "تقرر منح قروض تشغيلية لتقديم الدعم للمدارس الأهلية ورياض الأطفال المساهمة في تهيئة البيئة التربوية".

واضاف البيان، ان "رياض الأطفال قد خصص لها مبلغ ٢٥ مليون دينار والمدارس الابتدائية منح لها ٥٠ مليون دينار والمدارس المتوسطة والثانوية منح لها ٧٥ مليون دينار".

وتابع، انه "تم منح الجامعات الأهلية 100 مليون دينار".



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