زلزال مدمر يضرب أربع دول في أمريكا الجنوبية

2019/05/26 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل..يتبع

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