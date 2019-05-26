2019/05/26 | 11:27

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الحكيم: العراق سيلعب دور الوسيط لحل أزمة واشنطن وطهران

أكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم،اليوم الأحد، أن العراق سيلعب

دور الوسيط لحل أزمة واشنطن وطهران.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي، مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد

ظريف، إن "العراق سيلعب دور الوسيط بين أمريكا وايران لحل الازمة

الحالية، وأن الحصار الاقتصادي على ايران، غير مفيد".

بدوره أكد ظريف، أن "بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي"، لافتاً الى أن

"الإجراءات التي تتخذها أمريكا في المنطقة تتناقض مع قرارات مجلس

الامن".

وأضاف أن "طهران لديها رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول

الخليج"، مؤكداً أن بلاده "لديها مباحثات جيدة جداً بشأن الظروف

التي تعيشها المنطقة".

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