2019/05/26 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qYdxM9hSEKI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايفادات الوزراء | ارقام خيالية تهدرها الوزارات من خلال بوابة الايفادات) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايفادات الوزراء | ارقام خيالية تهدرها الوزارات من خلال بوابة الايفادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).