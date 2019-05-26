الكشف عن صراع سني مرتقب لتحديد هوية “الزعيم الأوحد”

2019/05/26 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم جبارة ،الأحد، عن وجود صراع بين الكتل السنية لاختيار الزعيم الأوحد للمكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة أشعلت الأزمة السنية.وقال جبارة في تصريح لـ/المعلومة/ إن ” الصراع بين القوى السنية يدور حاليا حول من يتزعم المكون ومن هو القائد الأوحد للسنة […]

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