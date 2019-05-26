محكمة تحقيق الموصل تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط

2019/05/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

صدقت محكمة تحقيق الموصل المختصة بالنظر في قضايا قسم الشؤون الداخلية في نينوى اعترافات متهم انتحل صفة ضابط. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى

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