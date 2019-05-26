شرطة ديالى تضبط 4 عجلات مخالفة للضوابط القانونية شمال المحافظة

2019/05/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، اليوم الاحد، عن ضبط اربع عجلات مخالفة للضوابط القانونية شمال المحافظة

وأوضح العقيد العطية في

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