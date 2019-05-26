وزير الخارجية: نقف مع الجارة إيران والحصار الاقتصادي عليها غير مجد

2019/05/26 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، وقوف العراق مع الجارة إيران، مبينا أن الحصار الاقتصادي الذي تواجهه طهران غير مجد.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تابعته “الاتجاه برس”، “نحن ضد الإجراءات احادية الجانب من قبل أمريكا ضد إيران”، مؤكدا “وقوف العراق إلى جانب الجارة إيران”.

وأضاف أن “الحصار الاقتصادي غير مجد ويؤلم الشعب الإيراني”، مشيرا الى “رفض العراق للحصار بأي شكل من الاشكال”.

واوضح أن “العراق يسعى بكل جهوده للتعاون مع الدول الخليجية والمنطقة لتوضيح وجهة نظرنا”، مشيرا إلى أن “العراق سيحضر الى القمتين العربية والإسلامية المقرر عقدهما في مكة”.

ولفت الى انه “بحث خلال لقائه ظريف قضية المدن الصناعية وسمات الدخول مع إيران”.

KKK

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