مفتش التخطبط: مازلت امارس مهامي ولم اغادر بغداد مطلقاً

2019/05/26 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبدى المفتش العام لوزارة التخطيط ماهر حسين البياتي ، الاحد ، استغرابه الشديد من الأنباء التي تحدثت عن مغادرته العاصمة، مؤكداً انه “مازال يمارس مهامه ولم يغادر بغداد مطلقاً.وقال البياتي في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، “مازلت امارس مهامي الوظيفية ولم اغادر بغداد خلال الايام الماضية”، مبيناً انه ” لم يحدث اي شيء مما […]

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