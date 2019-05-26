2019/05/26 | 11:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجية الإيراني ظريف: لم ننتهك الاتفاق النووي .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف:لم ننتهك الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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