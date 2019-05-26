2019/05/26 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة مرشحين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الإقليم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).