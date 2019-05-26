وزير النفط يحذر من اغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران

2019/05/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير النفط ثامر الغضبان، ، من اغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران، مشيرا الى أن اغلاقه سيكون له تأثير على العراق والدول التي تنطلق صادراتها النفطية منه.

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