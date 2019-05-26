لجنة نيابية:المعطيات الفنية تجعل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات امرا حتميا

2019/05/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة النيابية ان المعطيات الفنية تجعل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المقترح ، امرا حتميا.

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