2019/05/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في حقل لمحصول الحنطة جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في حقل لمحصول الحنطة جنوب غرب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في حقل لمحصول الحنطة جنوب غرب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).