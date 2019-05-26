الاقتصاد النيابية تكشف ملف فساد كبير بملف استثماري مجاور مطار بغداد

2019/05/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للتغييرالمنهجي للأشخاص في مؤسستي الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي، كاشفا عن ملف فساد كبير بملف استثماري يتعلق بتوزيع مساحات ستراتيجية مجاورة لمطار بغداد.وقال المالكي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة مه، إنه “من خلال

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