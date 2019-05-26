روني يعزز صدارة فريقه بهدف متأخر في الدوري الأمريكي

2019/05/26 | 11:40

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روني في لقطة طرد حارس نيو إنجلاند ريفوليوشن

سجل المهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة لينتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 لفريقه دي سي يونايتد مع مضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن فجر اليوم، في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وفي مباريات أخرى، فاز فانكوفر وايتكابس على دالاس 2 / 1 مينيسوتا يونايتد على هيوستن دينامو 1 / صفر وكولورادو رابيدز على كولومبوس كرو 3 / 2 وبورتلاند تيمبرز على مضيفه فيلادلفيا يونيون 3 / 1 ونيويورك ريد بولز على مضيفه سينسيناتي 2 / صفر وتعادل شيكاغو فاير مع نيويورك سيتي 1 / 1.

ومع تعادله الصعب، انفرد دي سي يونايتد بصدارة المجموعة الشرقية رافعا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فيلادلفيا يونيون الذي سقط في فخ الهزيمة أمام ضيفه بورتلاند.

ورفع نيو إنجلاند ريفوليوشن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير بنفس المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تعرض مات تيرنر حارس مرمى نيو إنجلاند ريفوليوشن للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 56 للخشونة مع روني.

ولعب الحارس البديل براد نايتون بعد طرد زميله تيرنر، وتصدى لكرة خطيرة للغاية سددها روني من ضربة حرة.

ورغم النقص العددي في صفوف الفريق، تقدم ريفوليوشن بهدف سجله خوان أجوديلو من ضربة رأس في الدقيقة 60 اثر تمريرة عرضية من كريستيان بينيلا.

وترجم روني محاولات دي سي يونايتد لتحقيق التعادل إلى هدف ثمين في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر ضربة جزاء فشل الحارس البديل نايتون في التصدي لها لتكون الهدف الثامن لروني في البطولة هذا الموسم.

والتعادل هو الثاني على التوالي لفريق ريفوليوشن منذ أن تولى المدرب الكبير بروس آرينا مسؤولية الفريق.

وبذل نجم كرة القدم الألماني الشهر المخضرم باستيان شفاينشتيجر جهدا كبيرا على مدار 90 دقيقة لكنه سقط مع فريقه شيكاغو فاير في فخ التعادل 1 / 1 مع نيويورك سيتي ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بالمجموعة الشرقية بفارق نقطتين فقط خلف نيويورك سيتي.

وسجل تشارلز سابونج هدف التقدم لشيكاغو فاير في الدقيقة 28 وتعادل ألكسندر ميتريتا لنيويورك سيتي في الدقيقة 40، وتغلب فانكوفر وايتكابس على دالاس بهدفين سجلهما العراقي علي عدنان ولوكاس فينوتو في الدقيقتين 30 و40، مقابل هدف سجله دومينيك بادجي في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن بالمجموعة الغربية بفارق نقطة واحدة، خلف دالاس الذي مني بالهزيمة الرابعة مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتزع نيويورك ريد بولز فوزا ثمينا ومتأخرا على مضفه سينسيناتي بهدفين سجلهما أليخاندرو جامارا وعمر فيرنانديز في الدقيقتين 78 و90 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الشرقية وتجمد رصيد سينسيناتي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر الأخير بنفس المجموعة.

المصدر : كووورة

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