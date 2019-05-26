خبراء التغذية يكشفون كيف يمكنك أكل كل شيء دون زيادة وزنك

2019/05/26 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث خبراء التغذية عن الشاورما المفيدة، وما نتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وطرق تحضير الشطائر، وأي قهوة تسبب السمنة أكثر من الطعام، وكيف يمكننا تناول أي شيء والحفاظ على رشاقتنا.ويفيد خبراء التغذية بأن السمنة تسبب عددا من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.ولتجنب هذه المشكلة ينصحون بالاهتمام بالنظام الغذائي.كما يتفق

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