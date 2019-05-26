في السليمانية.. مصرع واصابة 20 شخصاً جراء الحوادث المرورية

2019/05/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمرور في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن مصرع واصابة 20 شخصا جراء حوادث مرورية.

وقالت المديرية العامة للمرور في بيان لها ان عدد الحوادث المرورية في حدود محافظة السليمانية وادارتي كرميان ورابرين بلغ 16 حادثا خلال الاسبوع الماضي.

واضافت ان تلك الحوادث المرورية اسفرت عن مصرع 3 اشخاص واصابة 17 آخرين بجروح مختلفة.

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