المالكي يكشف عن ملف فساد استثماري بتوزيع مساحات مجاورة لمطار بغداد

2019/05/26 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، الاحد، عن ملف فساد كبير بملف استثماري يتعلق بتوزيع مساحات ستراتيجية مجاورة لمطار بغداد الدولي، داعيا رئيس الوزراء الى تغيير منهجي للأشخاص في مؤسستي الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي.وقال المالكي في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” هنالك فساد كبير بملف استثماري يتعلق […]

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