2019/05/26 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على عصابة لسرقة المنازل شمالي العاصمة.وقال اعلام المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “توفرت معلومات عند مكتب مكافحة اجرام الزهور عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدور، وبعد تشكيل فريق تم القاء القبض عليهم”.وأضاف “اعترف عناصر العصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة تسرق المنازل شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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