2019/05/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاص

أعلنت محافظتا النجف والديوانية، الأحد، 26 أيار، 2019، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرهما غدا الاثنين.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد البصرة.. النجف والديوانية تعطلان الدوام الرسمي غدا الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد البصرة.. النجف والديوانية تعطلان الدوام الرسمي غدا الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).