سنابشات تقع في ورطة التجسس على المستخدمين

2019/05/26 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه عدد من موظفي تطبيق “سنابشات” اتهامات بالتجسس على المستخدمين، من خلال إساءة استخدام “الأدوات الداخلية”، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.وقال المصدر إن موظفي “سنابشات” بإمكانهم الوصول إلى ميزة تسمى “SnapLion”، التي تم تصميمها في الأصل لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون، مضيفا أن التجسس كان بغرض تحقيق “مكاسب شخصية”.ووجد تحقيق استقصائي، أجراه

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